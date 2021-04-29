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Bakanlıklardan kreş kararı

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak. Bakan Yanık da yaptığı açıklamada, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamada, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." ifadesini kullandı.

 

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