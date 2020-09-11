Bakanlıktan 81 ile karantina genelgesi

11 Eylül 2020

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar ve inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmasında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığına işaret edildi.

İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.

İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar görev paylaşımına göre çalışacak. Buna göre, yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonlara personel takviyesi yapılacak.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından giderilecek.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikler tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali ve kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kocaeli ve Kastamonu valiliklerinden "suç duyurusu" açıklaması

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantısında alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilik tarafından yurt pansiyon gibi yerler belirlenecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte, geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilerek.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valilik tarafından karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında, TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

Ayrıca bu kişiler, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan otobüs firmalarına, kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak.

HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb), metrobüsler ve belediye otobüsleri gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 50 oranında ayakta yolcu alınabilecek.

Ayrıca koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış özel halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu alınabilecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb), metrobüsler, belediye otobüsleri ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış özel halk otobüslerinde ayakta alınabilecek, yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.

Kastamonu

Kastamonu Valiliği, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Vatandaşların izolasyon kurallarına uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK'nin 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca kurallara uymayanlar Valilikçe izolasyon sürecini tamamlamaları için yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır."

Açıklamada, izolasyon kuralına uymayan erkeklerin KYK Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli, kadınların ise KYK Kastamonu öğrenci yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA