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Bakanlıktan 81 ilin valisine 'genelge'

Yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak.

Bakanlıktan 81 ilin valisine 'genelge'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak.

Dunya.com

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