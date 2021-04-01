Bakanlıktan 'Adli Görüşme Odaları' genelgesi
Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına gönderilen genelgeye göre, şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.
AA
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.
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