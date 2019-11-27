Bakanlık’tan ‘Atlas Global’ açıklaması
Ulaştırma Bakanlığı, Atlas Global'in bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin yakından takip edileceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir.
Atlas Global Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir."
AtlasGlobal uçuşlarını durdurduğunu açıkladı