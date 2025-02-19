Bakanlıktan belediyeye 5 milyon TL'lik çevre cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki ihlal nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 5 milyon 130 bin 806 TL ceza kesti.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların belediyenin katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, atık suların arıtımı için ASKİ'nin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü’ne deşarj edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

ASKİ'ye kesilen cezaya bu iki ihlalin sebep olduğu dile getirildi.