Bakanlıktan çocuklara yakın takip

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında "Çocuklar Güvende Projesi" ekipleri sahada çalışıyor. Çocukların her türlü risk ve tehlikelerden korunması için sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme ile psikososyal destek hizmetleri veriliyor.

Bu kapsamda Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'ne gelen ya da getirilen, mobil ekipler tarafından sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin etkin izleme süreci yapılıyor.

Bakanlık tarafından 2003'te uygulamaya koyulan Alo 183 Şiddetle Mücadele ve Sosyal Destek Hattı'na gelen acil durum konularına en kısa zamanda müdahale edilmesi sağlanıyor.

Aile birliğinin korunmasına yönelik çalışmalar

Bakanlık tarafından 2017'de uygulanmaya başlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması (Okul Destek) Projesi ile ailelerde çocukla ilgili farkındalık oluşturulması, çocukların okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanlar sunulması hedefleniyor.

Bu doğrultuda sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca bu hizmetten yararlanan aileler ve çocuklar, psikososyal açıdan da destekleniyor.

İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri'nde suça sürüklenen, suç mağduru olan veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kaldığı için haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı alınan çocuklara ev sahipliği yapılıyor.

İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri, çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarından oluşuyor.

Bu kuruluşlara kabulü yapılan çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş Anka Çocuk Destek Programı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Program kapsamında çocuk-aile ilişkisinin güçlendirilmesi, etkin ebeveynlik becerileri, suça sürüklenen, madde bağımlısı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım konuları da çalışılıyor.