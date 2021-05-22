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Bakanlıktan COVID-19 ilacı Favipiravir kararı

Favipiravir ilacı 12-15 yaşındaki çocukların COVID-19 tedavisinde de kullanılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığınca, COVID-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.

Bakanlık tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.

Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.

İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.

 

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