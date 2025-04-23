Bakanlıktan depremzedelere psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin vatandaşlara psikososyal destek verebilmek için sahada olduğu kaydedildi.
İstanbul, bugün peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Psikososyal Destek Ekiplerinin sahada görev yaptığını kaydetti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Çalışmalar sürüyor
Bakanlığın TAMP kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarının sürdüğü kaydedilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:
"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası Bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Psikososyal Destek Ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz."