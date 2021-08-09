Bakanlıktan Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Not bırakmış

İntiharından bir gün önce karakola giderek iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığını belirtip şikayetçi olan Kaplan, geride bir de not bıraktı. Kaplan'ın annesine seslenerek yazdığı notta, “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun.” ifadeleri yer aldı.