Bakanlıktan Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili açıklama: Tahliye kararına itiraz edildi

Antalya Elmalı'da 8 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş, yaşadıkları istismarı resim ve mektupla anlatmışlardı. Çocukların babaannelerinin ihbarıyla anne ve üvey baba önce tutuklanmış, sonra da tahliye edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Bakanlığımız avukatları tahliye kararına itiraz etmiş, sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz." denilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Mayıs 2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlamıştır.

Yargılama sürecinin başlamasıyla Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk davada, anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."