Bakanlıktan ESKİ'ye 668 bin TL'lik atık su cezası cezası
Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait bir vidanjörün atık suyu araziye boşalttığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mevzuata aykırı deşarj nedeniyle kuruma 668 bin TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık açıklamasında, kamera kayıtları ve denetimler sonucu belirlenen usulsüzlüğün Çevre Kanunu kapsamında cezalandırıldığı belirtilerek, çevreyi kirleten faaliyetlere karşı denetimlerin süreceği vurgulandı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği yönündeki ihbarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait olduğu belirlendi. Atık suyu herhangi bir önlem almadan yasalara aykırı şekilde deşarj eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu'na istinaden, 66 bin TL ceza uygulandı" ifadelerine yer verildi.
