Bakanlıktan fahiş fiyat denetimi! Bayramda otobüs firmalarına 25,8 milyon TL'lik ceza kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 20 Mayıs–10 Haziran tarihleri arasında yapılan otobüs seferlerine yönelik kapsamlı denetimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamasında, fahiş fiyatlı bilet satışları, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz faaliyetlerin öncelikli denetim konuları arasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 40 bin 767 otobüs seferinin kontrol edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık" açıklamasında bulunurken, sadece elektronik sistemler üzerinden değil, yolcu terminalleri, yol kenarları ve kara yolu denetim istasyonlarında da kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

Toplamda 25 milyon TL'lik ceza uygulandı

Yapılan denetimler sonucunda 1.372 işletmeye ait otobüs seferleri mercek altına alındı. Bu dönemde toplam 4.971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira idari ceza uygulandığını belirten Uraloğlu, 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun taşındığını, otobüslerin ise toplamda 145 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini açıkladı.

Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.