Bakanlıktan genelge: Aracı çekmeyin, ceza kesin

24 Aralık 2019

İçişleri Bakanlığı, park yasağı ile ilgili bir genelde yayımladı.

81 ilin valilik, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına gönderilen Bakan Süleyman Soylu imzalı genelgeye göre, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde çekilmeyecek. Söz konusu araçlara sadece park yasağı cezası yazılacak.

Genelgeye göre park halindeki araçlar şu hallerde çekilebilecek:

- Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre

- Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre

- Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafe

- Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar.

Ceza kararını görevli verecek

Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı plakaya gerekli ceza uygulanacak. Aracın çekilmesine trafik görevlileri karar verecek ve refakat edecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.

Sürücü gelirse çekme işlemi duracak

Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sürücüsüne teslim edilecek.