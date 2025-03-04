Bakanlıktan İSKİ'ye yaklaşık 3 milyon liralık ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ), Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yaptığı gerekçesiyle 2 milyon 674 bin 708 lira ceza verdi.

Numune analizleri sınır değerlerini aşıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, söz konusu atık suyun denize deşarj edildiğini tespit etti. Marmara Denizi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, atık suyun kahverengi ve köpüklü olduğu gözlemlendi. Ekipler, yapılan numune analizlerinde "askıda katı madde", "biyokimyasal oksijen ihtiyacı" ve "toplam azot parametrelerinin" sınır değerlerini aştığını belirledi.

Daha önce Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından evsel atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiş, gerekli ceza işlemi uygulanmıştı.



Bakanlığımız… pic.twitter.com/nsDbVY88Hp — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) March 4, 2025

İlk kez olmuyor!

Bakanlık, aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu'na göre 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira ceza kesildiğini duyurdu. Ayrıca, Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta yaptığı bir önceki denetimde de kanalizasyon ve gıda atıkları içeren atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandığı hatırlatıldı.