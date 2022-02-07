Bakanlıktan Isparta Valisi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, COVID-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun yerine geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak'ın görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, COVID-19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." denildi.

Seymenoğlu'nun dün COVID-19'a yakalandığı duyurulmuştu.

Yoğun kar yağışı sonrası kentte uzun süreli elektrik kesintisi meydana gelmişti.