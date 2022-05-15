Bakanlıktan ithal buğday açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Hindistan'dan buğday ithal edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilakis, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumdadır” ifadelerine yer verildi.

“Türkiye dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri”

Açıklamada, “Hindistan'ın ülkede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuoyunda ülkemizde buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alamadığımız için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberler de doğru değildir. Hindistan dünyanın önemli buğday üretici ülkeleri içerisinde yer almakla birlikte, üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullanmaktadır. Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan'ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarımız, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102,3'dür. Buğday ithalatı büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır” denildi.

“Türkiye dünya un ihracatında birinci”

2021 yılında 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, buğdayda 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2'inci sırada, mercimek üretimde ise 4'üncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemi koşulları, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilemektedir. Bakanlığımız, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gerek üreticilerimizin gerekse tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır.”