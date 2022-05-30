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Bakanlıktan maske genelgesi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine toplu alanlarda maske kullanımıyla ilgili gönderdiği genelgede, toplu taşıma araçlarında zorunlu maske kullanımının sona erdiği belirtilirken, sağlık kuruluşlarında ise devam edeceği aktarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi, COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgede, COVID 19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı. Genelgede son günlerde COVID -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek. Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

 

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