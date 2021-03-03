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Bakanlıktan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylaması genelgesi

Valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanlığı, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenlerin, "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.