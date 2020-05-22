Bakanlıktan Ramazan Bayramı için trafik genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderildi.
Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
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Kaynak: AA