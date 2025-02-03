Bakanlıktan Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısına, içeriğinde genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

"Zihinsel gelişimi bozabilir"

Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda tepki çeken şarkı ve klip nedeniyle Bakanlık harekete geçti. İçeriğin, toplumun genel yapısını olumsuz etkileyebileceği ve cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini bozabileceği gerekçesiyle videonun kaldırılması talep edildi.

Yetkililer, milyonlarca kullanıcıya ulaşan internet platformlarında bu tür içeriklerin yayılmasının kamu düzenini zedeleyebileceğine dikkat çekerek, hukuki girişimlerin başlatıldığını bildirdi.