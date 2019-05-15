Bakanlıktan WhatsApp'a güvenlik açığı uyarısı

15 Mayıs 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de, WhatsApp uygulamasındaki güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarılar yapıldığını belirtti.

Sayan, Türksat AŞ'nin ev sahipliğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, gençlerin, topraklarına olan bağını kaybetmeden dünyaya istikamet verdiği bir gelecek hayal ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin tamamını kapsayacak yerli ve milli teknoloji çalışmalarına mesai ayırmanın önemine değinen Sayan, WhatsApp uygulamasında güvenlik açığının haberlere yansıdığını anımsattı.

Sayan, yaşanan gelişmelere yönelik Türkiye'de bu güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Yurt dışı kaynaklı uygulamalardaki güvenlik zafiyeti dolayısıyla yerli ve milli uygulamaların kullanılmasına önem verilmesini isteyen Sayan, iletişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

WhatsApp ve benzeri iletişim, mesajlaşma uygulamaları yerine Türkiye'deki işletmeciler tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan "Laff", "Bip" gibi uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Sayan, bunların yenilerini 2023 hedefi doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkanlarla gençlerin geliştireceğini kaydetti.