Bakanlıktan yeni ifşalar! Hamburgerden kalp, pul biberden boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin hile yapan markaları internet sitesinde ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.

Hamburgerden sakatat çıktı

Yeni açıklanan ifşalarda dana hamburgerde (kalp) sakatat tespit edilirken, bir firmanın pul biberinde boya kullanması dikkat çekti. Birden fazla firmanın ise zeytinyağı ürününe tohum yağlarını karıştırdığı görüldü.

Dana etinde kanatlı tespiti!

Bazı şirketlerin beyaz peynirlerindeki yağ ürünü düşük bulunurken, iki üreticinin kekiğinde yabancı madde tespit edildi. Ankara'daki birçok restoranda dana eti olması gereken hamburger ve kıymalı pide gibi ürünlerde kanatlı etine rastlandı.

İfşa edilen marka ve işletmeler bakanlığın sitesinde tek tek sıralandı.