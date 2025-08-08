Bakanlıktan zincir marketlere 'gizli' denetim! Çalışma koşulları mercek altında

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve zincir market çalışanlarının ağır çalışma koşullarını gözler önüne seren görüntüler, kamuoyunda tepki topladı. Güvenlik kameralarına yansıyan, yorgunluktan ayakta durmakta zorlanan ve hatta bayılan çalışanların görüntüleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Çalışma koşulları mercek altında

Sabah'ın haberine göre bakanlık, bu olaylar sonrasında zincir marketlerdeki çalışma şartlarını incelemek üzere gizli müfettişler görevlendirdi. Müfettişler, çalışanların mesai saatlerini ve dinlenme molalarını doğru bir şekilde kullanıp kullanmadığını ve fazla mesai ücretlerinin eksiksiz bir şekilde ödenip ödenmediğini takip ediyor.

Market kasalarındaki sandalye eksikliği de dikkat çeken bir diğer mesele olarak öne çıkıyor. Özellikle 'üç harfli' zincirlerde bu uygulamanın olmaması, çalışanların saatlerce ayakta kalmasına neden oluyor. Bu konuda yasal bir zorunluluk olmadığını da belirten sektör uzmanları "Bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.

Görev tanımı belirsizliği için yasal düzenleme

Market çalışanlarının görev tanımlarındaki karmaşa da eleştirilen bir diğer nokta. Çalışanların aynı anda hem kasada hem reyonlarda hem de depo işlemlerinde görevlendirilmesi, iş temposunu artırarak verimsizliğe ve karışıklığa yol açıyor. Bu durum, çalışanların işe başlarken beklentilerinin dışında görevlerle karşılaşmasına neden oluyor. Edinilen bilgilere göre, Bakanlık bu konuda da yasal bir düzenleme için hazırlıklara başladı.

Sendikalardan grev çağrısı

Market çalışanlarının zorlu şartları sendikaları da harekete geçirdi. Birçok sendika, çalışanlara destek vererek grev çağrısında bulunurken, market çalışanları arasında sendikalı olma eğilimi de artış gösteriyor.