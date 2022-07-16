Baki Ersoy, yeniden MHP'de
MHP'ye yeniden üye olduğunu duyuran Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Bağımsız Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu açıkladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." açıklaması yaptı.
Katıldığı bir programda enflasyon rakamlarını eleştirmesinin ardından Ersoy, 5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevk edilmiş sonrasında partiden istifa etmişti. Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.