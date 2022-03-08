  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakırköy Adliyesi'nde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Bakırköy Adliyesi'nde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı

Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatının yanına giden sanığın oğlu M.E.A, tartıştığı avukat M.H.Ç'yi darbetmeye başladı.

Adliyedeki polis ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen M.E.A, daha sonra gözaltına alındı.

Burnu kırılan avukat M.H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Etiketler
türkiye