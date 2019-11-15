Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu: Siyanür tespit edildi

15 Kasım 2019

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan açıklama

Bakırköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattı'na, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, Z.D, B.D. ve A.D. isimli 1'i çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, şüpheli ölüm ihbarı üzerine Osmaniye Mahallesi'neki bir eve gelen polis ekipleri, 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Anne Zeliha D, baba Bahattin D. ve çocuk Ali D'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, AA muhabirinin soruları üzerine, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi. Çelik, babanın Kuyumcukent'te imalat işi yaptığını söyledi.

Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman D'ye ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı.