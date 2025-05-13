Bakırköy’de 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan İETT şoförüne hapis cezası

Bakırköy’de kullandığı İETT otobüsüyle 80 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü Murat Şahin, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Şahin, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, kazaya maktulün sebep olduğunu iddia etti. Şahin, bilirkişi raporunda kendisinin tali kusurlu bulunmasını kabul etmediğini ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını ve bu eylemi nedeniyle maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sanık Murat Şahin’i “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.