Bakırköy'de ve Pendik'te yatta yangın çıktı

26 Temmuz 2019

Bakırköy'de ve Pendik'te yatta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataköy Marina'da bağlı bulunan yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yatta hasar oluştu.

Pendik'te yatta yangın çıktı

Pendik sahilinde bakım yapılan yatta çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bakım amacıyla kızağa çekilen yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA