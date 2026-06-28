Bakırköy'de yüzlerce balık kıyıya vurdu: AFAD sudan numune aldı
İstanbul Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balığın ölü halde su yüzeyine çıkması üzerine ekipler harekete geçti. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilirken, sudan alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.
İstanbul Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balık ölü halde su yüzeyine çıktı.
Olayın nedeni henüz belirlenemezken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Kennedy Caddesi üzerindeki Bakırköy Sahil Parkı'nın yanında meydana geldi. Cansız balıkları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede önlem aldı
Çalışma yapılan alanda güvenlik şeridi çekilirken, AFAD ekipleri analiz için sudan örnek aldı. Numuneler, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla laboratuvara götürüldü.
Onarım çalışması yapılıyordu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yürüttüğü öğrenildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle su seviyesinin belirgin şekilde düştüğü görüldü. Balıkların ise akşam saatlerinde ölmeye başladığı aktarıldı.