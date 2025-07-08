'Baklava kutusu'nda rüşvet aldığı iddia edilmişti! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin T., baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 şüpheli gözaltına alınmıştı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz'da başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerden Mehmet Engin T., baklava kutusuna konulan 110 bin euro rüşvetle yakalanmasının ardından, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler ise sürüyor.