"Bakliyata küresel talep artıyor"

28 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Tat markasıyla 1989’da bakliyat sektörüne giren Memişoğlu Grup, portföyündeki 65 ürünle üretim faaliyetlerine pandemi sürecinde de aralıksız devam ediyor. 2019’da 82 ülkeye 100 milyon doları aşan ihracat gerçekleştiren firma, Türkiye’nin alanında dış pazarlardaki en önemli markalarından biri haline geldi. Son yıllarda 25 milyon lira tutarında teknoloji yatırımı yapan Tat Bakliyat, böylece hem üretim kapasitesini artırdı hem de enerji maliyetlerini düşürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle raf ömrü uzun bakliyat ürünlerine olan talebinin her geçen gün yükseldiğine dikkat çeken Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, artan talebi karşılamak için iş verimliliğini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Planlama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Veysel Memiş, “Birçok ülkede bakliyata olan talep sürekli artarken hem iç hem de dış pazarlarımızda da ürünlerimize büyük bir rağbet var. Firma olarak olarak kapasitemizi sürekli gözden geçirip hedeflerimizi ve yatırımlarımızı güncelliyoruz. Bu yıl iş verimliliğimizi yüzde 10 artıracak projeler geliştiriyoruz ve aynı zamanda günlük kapasitemizi 700 ton daha artıracağız” dedi.

Günlük 3 bin ton bakliyat üretim kapasitesine sahip

Günlük bakliyat üretim kapasitelerinin 3 bin ton olduğunu bildiren Veysel Memiş, modern teknolojiye sahip ikinci bulgur üretim fabrikalarını da 15 milyon liralık yatırımla 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiklerini bildirdi. Bulgur üretim kapasitelerini toplamda 240 tona çıkardıklarını anlatan Memiş, bakliyat eleme ve temizleme hattına da 150 ton kapasiteli iki modern tesis daha eklediklerini belirtti. Mersin’de pirinç, bulgur ve mercimek fabrikalarıyla bakliyat eleme, temizleme ve paketleme tesisi bulunduran merkez komplekslerinin günlük üretim ortalamasının bin 500 ton olduğunun altını çizen Memiş, “Ayrıca İstanbul ve İzmir’de bölgesel olarak dağıtım yapıyoruz. Yanı sıra yurt genelin de 30’u aşkın bayimiz bulunuyor. Ulusal ve yerel market zincirleri aracılığıyla da ürünlerimizi yurt geneline ulaştırıyoruz” diye konuştu.

“Beklemediğimiz bir taleple karşı karşıyayız”

Ar-Ge çalışmaları kapsamında mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve mısırdan elde edilen ‘bakliyat unu’ ürünlerine yönelik talebin artış gösterdiğinin bilgisini veren Memiş, “Bakliyat ürünlerimize ve en modern teknolojiyi kullanarak elde ettiğimiz mercimek unu, nohut unu, fasulye unu, pirinç unu ve mısır ununa talep hızla artıyor. Ayrıca Tat Superfoods markasıyla 2019 yılında satışına başladığımız karabuğday, kinoa, chia tohumu, keten tohumu, Siyez bulguru gibi alternatif ürünlerle ilgili olarak beklemediğimiz bir taleple karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

82 ülkeye ihracat

82 ülkeye ihracat yaptıklarını, yurtiçi ve dışı pazarlara pirinç, bulgur, nohut, mercimek fasulye olmak üzere 5 ana bakliyat grubuyla yan ürünler sunduklarını söyleyen Veysel Memiş, özellikle yurtdışında geniş bir coğrafyaya ürün temin ettiklerine dikkat çekti. Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kuzey ve Güney Afrika, Orta ve Güneydoğu Asya’da 82 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Memiş, "2019 yılında toplam satışlarımızda yüzde 40’lık bir büyüme oranı yakaladık. Yılın sonuna doğru ihracatımız, 100 milyon dolar seviyesini geçti. Ayrıca yılı belirlediğimiz 350 bin ton üretim hedefine ulaşarak tamamladık" şeklinde konuştu.