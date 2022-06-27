Bakü Beyannamesi imzalandı

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Uskenbayev’in katıldığı toplantıda, üçlü ve bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

Üç ülke heyetinin toplantısından sonra, Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı.

Bayramov, ortak basın toplantısında, böyle bir mekanizmanın oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirterek "Ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı formatlarda çok faydalı iş birlikleri var. İyi komşuluk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var." dedi.

Üç ülkenin 3+3 formatında ilk kez toplantı yaptığına dikkati çeken Bayramov, toplantıda özellikle bölgesel konularda faydalı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bayramov, "Görüşmeler sırasında Trans Hazar Koridoru'nun (Orta Koridor) geliştirilmesini ve bu doğrultuda mevcut yük trafiğine odaklandık. Mevcut sorunlara özellikle dikkat edilirse, darboğazları ortadan kaldırmak için ulaşım ve iletişim iş birliğimizi genişletmenin yolları bulunabilir. Tartışılan konularda çok ilginç ve değerli yeni fikirler ve öneriler dile getirildi. Bölgede her yöne güçlü ve uygun ulaşım bağlantılarının kurulması, mevcut sorunların ortadan kaldırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin iş birliğiyle Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun kullanımı ve yük trafiğinin genişletilmesinin ele alındığına işaret eden Bayramov, "Bütün bunlarla Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından ortaya çıkan yeni gerçekleri de görüştük. Zengezur koridoru AB, Türkiye ve Asya'ya giden bir rotanın oluşturulmasında özel bir rol oynuyor." diye konuştu.

Tileuberdi: Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de bugün üç ülke arasında ulaştırma alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını belirterek “Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek.” şeklinde konuştu.

Tileuberdi, bu bağlamda bölgede giderek önemi artan Trans Hazar Koridoru'na özellikle dikkati çektiklerini kaydetti.

Trans Hazar Koridoru'nu geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Tileuberdi, “Bugünkü görüşmelerde, taraflar hükümet düzeyinde doğrudan ilişkileri güçlendirmeyi onayladı. Karşılıklı ticaretin istikrarlı büyümesini sağlamayı, üç ülkenin pazarında talep olan ürünleri de dahil ederek ticareti çeşitlendirmeye niyetli olduklarını bildirdi.” ifadelerini kullandı.

Tileuberdi, mayısta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Türkiye’ye resmi ziyaretinin sonuçlarını önemli olarak değerlendirdiklerini, Tokayev’in ağustosta Azerbaycan’a gerçekleştireceği resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkileri yeni döneme çıkaracağını kaydetti.

Çavuşoğlu: Toplantı başarılı geçti

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantının başarılı bir şekilde geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü de kutladı. Çavuşoğlu, "Azerbaycan ordusu, vatan muharebesinde kahramanlığını ve Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, üçlü formattaki toplantının ilk kez düzenlendiğini, görüşmede ulaştırma konularının yanı sıra bölgesel meselelerin masaya yatırıldığını söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın birçok uluslararası platformda da yakın iş birliği içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kendi aramızdaki iş birliğimiz, çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getiriyor. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor. Dolayısıyla amacımız bu fırsatları ülkelerimizin, haklarımızın ve bölgemizin yararına değerlendirmektir." şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl ticareti sorunlarına da değinen Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler ile sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kere daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemizi artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP gibi projeler bölgemizin adeta çehresini değiştirdi." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hayata geçirdiği Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri de anımsatarak "Orta koridorunu daha da geliştirmek için Ulaştırma bakanlıklarımızla bu formatta çalışmaya devam edeceğiz. Hazar geçişleri büyük önem taşıyor. Burayı daha cazip hale getirmek için çalışmaya hazırız. Ulaşım ve lojistik ağlarını artırmamız tüm bölgemizin refahı ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu konulardaki önerilerinin toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahcivan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz."

Çavuşoğlu, üçlü formattaki toplantının Türk Devletleri Teşkilatı içinde de çalışmalara katkı sağlayacağını vurgulayarak "Bölgemizde barış ve refahın yaygınlaşmasına ve Türk dünyasının gelecekte daha da bütünleşmiş bir yapıya dönüşmesine yönelik ortak irademizi bugün Bakü‘de bir kez daha sergiliyoruz." dedi.