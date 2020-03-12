Bal üreticilerine 11 bin ana arı dağıtılacak

12 Mart 2020

Şirin Çavuş

Mersin- Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de üreticilerin yüksek girdi maliyetlerini azaltacak projelere imza atmak isteyen Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hazırladığı “Ana Arı Dağıtım Projesi” ile sezon başında üyelerine 11 bin ana arı dağıtımı yapmayı planlıyor. Proje ile hem arı yetiştiricilerinin mali yükünü hafifletmek hem de koloni sayısını artırarak üretimden yüksek verim elde etmek hedefleniyor. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt, “100 kovan ve altında çalışan küçük işletmelerimizin her birine 15 tane ana arı vereceğiz. Piyasada yüksek fiyatlara satılan hazır çiftleşmiş ana arıları üreticiye yüzde 60 hibeli dağıtarak, üreticilerin maliyetini düşüreceğiz. Aynı zamanda küçük işletmelerin çoğalması yönünde de bir teşvik olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefliyoruz”

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak üreticinin yükünü hafifletmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kurt, yavru arıların beslenmesi için piyasa fiyatının altında fiyatlarla toplu şeker alımı gerçekleştirerek bal üreticilerine destek verdiklerini kaydetti. Sektörde üreticilerin yaşadığı problemlere değinen Kurt, en önemli problemlerden birinin tekelleşme olduğunu belirtti. Birkaç firmanın söz sahibi olduğu piyasada, tekelleşmeden kaynaklı üreticilerin pazarlama problemi yaşadığını ifade eden Kurt, tekelleşen piyasanın kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Kurt, üreticinin ürettiği balı maliyet fiyatına perakende olarak satmak zorunda kaldığını, bu nedenle pazarlama noktasında Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden büyük destek beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “ Öncelikli olarak hedefimiz ürettiğimiz balı Mersinli tüketicilere sunmak. Fakat bir kilo balın maliyeti 17- 18 lirayı bulurken, üreticimiz ürünlerini maliyet fiyatına, hatta çoğu zaman maliyetin altında fiyatlarla toplu satışlar yapmak zorunda kalıyor. Kaliteli ürünlerimizi ucuza alan firmalar, tüm piyasaya hakim olmaya çalışarak üreticiyi ürünlerini ucuza satmaya mecbur kıldığı gibi ödemeleri de geciktirerek problem yaratıyor. Bu durum üreticinin yükünü ikiye katlıyor. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var”

“Bal Evleri projesi ile üretici de tüketici de kazançlı olacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile “Bal Evleri” projesini hayata geçirmek istediklerini belirten Kurt, Tanzim satış noktası niteliğinde olacak bu proje ile şehrin belli yerlerinde üreticilere tahsis edilecek satış noktaları kurmak istediklerini ifade etti. Kurt, Kent halkına katkısız balı, arı sütünü, propolis gibi sağlığa faydalı ürünleri ilk elden uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedeflediklerini, proje ile üreticinin de tüketicinin de kazançlı olacağı bir alan oluşturulacağını söyledi. Bir diğer projelerinin de güneş panelleri desteği projesi olduğunu söyleyen Kurt, “Arıcılarımızın konakladığı alanlarda, enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yerel ve genel yönetimler ile ortak çalışma yürüterek, güneş panellerinden enerji üretmek istiyoruz” dedi.