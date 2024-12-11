Balat'ta çöken bina Athena grubundan Hakan Özoğuz'a ait çıktı

İstanbul Fatih’e bağlı Balat Mahallesi’nde dün bir binada çökme meydana gelmişti.

Atgeçmez Sokak'ta bulunan üç katlı metruk binadaki hasar nedeniyle çevredeki üç bina boşaltıldı.

Binanın yıkılıp yıkılmayacağına alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verilecek.

Bu arada çökme yaşanan metruk binanın Athena grubundan Hakan Özoğuz’a ait olduğu iddia edildi. Hakan Özoğuz ‘Athena Gökhan’ olarak bilinen Gökhan Özoğuz’un kardeşi.

Binanın durumunu daha önceden belediyeye bildirdiğini söyleyen Müfit Samık isim vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyled:

* Ben kendileriyle iletişime geçtim. Gökhan'a ulaştım. Kendisi binanın Hakan'a ait olduğunu söyledi ona da durumu anlattım.”