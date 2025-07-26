Balık kafesi yırtıldı, duyan oltayla göle koştu

Kastamonu'nun Devrekani ile Taşköprü ilçesinde Bük Deresi üzerinde sulama amacıyla 1993 yılında inşa edilen Kulaksızlar Barajı'nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi. Kafeslerin yırtılması neticesinde binlerce somon baraj göletine yayıldı.

Haberi duyan vatandaşlar ise oltasını alarak barajın yolunu tuttu. Kastamonu'nun Merkez, Taşköprü ilçeleri başta olmak üzere, çevre ilçelerden ve il dışından gelen olta balıkçıları, yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.

Baraj gölünde balık avına çıkan olta balıkçıları, bu vesile ile yurt dışına ihraç edilen balığın tadına bakma imkanı da buldu.

'Biz de baraja gelip nasiplenelim istedik'

Devrekani'ye Kulaksızlar Barajı'na balık tutmak için geldiğini söyleyen Hüseyin Okudan, "Kafeslerin patladığını duyduk. Kafesler patlayınca biz de baraja gelelim, nasiplenelim istedik. Gayet güzel oluyor, güzel geçiyor, balık da var. Herkese rastgele diyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Mustafa Cebeci ise, "Balıkların kafesten kaçtığını duyduk, normalde bizler bu baraja sazan tutmak için geliyorduk. Bugün de alabalık tutmak için geldik" dedi