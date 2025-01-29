Balık tutarken 107 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü, ilginç yöntemle kurtardı
Antalya'da kıyıdan 1 kilometre açılan vatandaş, balık tutarken 107 bin TL değerindeki telefonunu denize düşürdü. Daha sonra bölgeye su altı dronu çağırıldı. Saatler süren aramaların ardından telefon tekneye 54 metre uzaklıkta bulundu. Telefonun ana kartının hasar gördüğü belirlendi.
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Antalya’de Setur Marina’dan denize açılan Yusuf Aydın, arkadaşıyla konuşurken 107 bin TL değerindeki cep telefonunu denize düşürdü.
Aydın, telefonunu suya düşürdüğü konumu kaydederek su altı dronu çağırdı. Gece yarısı 4 saat arama yapıldı ancak telefon bulunamadı.
Sabahın erken saatlerinde bir kez daha arama yapıldı. Telefon 13 saatlik aramanın ardından dron yardımıyla bulundu.
Telefonun ana kartı hasar gördüğü, değiştirildikten sonra kullanılabileceği öğrenildi.