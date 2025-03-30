Balıkçı teknesine kaçak bal operasyonu: 1 ton 240 kilo bal ele geçirildi

Yakakent'te İlçe Emniyet Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, takibe alınan bir balıkçı teknesi karaya yaklaştığında operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından balıkçı teknesinde yapılan aramada, 1 ton 240 kilo kaçak bal, 60 paket kaçak sigara, 15 kilogram bandrolsuz çikolata ve 2 adet kaçak elektronik ses sistemi ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ürünler nedeniyle balıkçı teknesi sahibine 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.