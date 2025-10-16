Balıkçılar “Bu sene onun yılı” diyor! 'Denizlerin prensi' tezgahta

1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. 2025-2026 su ürünleri sezonu başlarken, bu yıl ağlara en çok lüfer takıldı.

“Denizlerin prensi” olarak bilinen lüferin bolluğu balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Çanakkale Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, bu yılın lüfer yılı olabileceğini söyledi.

Tunç, “Geçen sene palamut bolluğu vardı, bu sene lüfer bolluğu olacak gibi gözüküyor” dedi.

“Deniz bu, belli olmaz ama şu an bolluk var”

Tunç, denizdeki balık popülasyonunun değişken olduğunu vurgulayarak, “Ama deniz alemi bu, belli olmuyor. Bir anda kesebilir de. O yüzden fırsat varken bol bol balık yiyelim” ifadelerini kullandı.

Balıkçı, müsilajın halen bazı bölgelerde etkili olduğunu belirterek, “İstediğimiz yerde ağ atamıyoruz, bu da balık miktarını ve fiyatları doğrudan etkiliyor” dedi.

Tezgahlarda fiyatlar: Lüfer 900, palamut 450 lira

Çanakkale’deki tezgahlarda lüferin kilosu 850-900 lira, iri boyları ise 1000 liraya kadar çıkıyor.

Diğer balıklarda ise fiyatlar şöyle:

Sardalya: 200-250 TL

Hamsi: 200-300 TL

İstavrit: 250-350 TL

Palamut (tane): 400-650 TL

Tunç, “Şu anda bütün balıklarda bir bolluk var diyebiliriz. Özellikle son bir haftadır lüferde ciddi artış var. Sardalya ve hamsi de gayet bol” diye konuştu.

Vatandaş memnun: Fiyatlar şimdilik uygun

Balık tüketicisi Ali Ulubent, fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, “En çok sevdiğim balık lüferdir. Bol olmasına sevindim. İnşallah hep böyle devam eder” dedi.

Ulubent, fiyatların şu an makul olduğunu ancak ilerleyen günlerde deniz şartlarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti.