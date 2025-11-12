Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı: “Marmara hamsisine hasret kaldık”

Gemlik ve Mudanya’da balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara’da balık akışı durdu.

1 Eylül’de açılan sezonda avcılığın oldukça zayıf geçtiğini belirten Dalarel, “Şu anda boğaz ağzından Gemlik Körfezi’ne ve diğer taraflara balık akımı hiç yaşanmadı. Tekneler barınaklarda yatıyor, az miktardaki balık için kimse denize açılmıyor” dedi.

Dalarel, balıkçıların artan maliyetlerle mücadele ettiğini vurgulayarak, “Bir kayığın gecelik masrafı en az bin lira. Balıkçı gidiyor ağ çeviriyor, 5-10 lüferle dönüyor. Yanındaki çalışana mı para versin, mazota mı? Bu yüzden kimse denize çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

“Denizin sıcaklığı yüksek, balık Karadeniz’e kaçtı”

Balıksızlığın iklim değişikliği ve bilinçsiz avcılıkla ilişkili olduğunu dile getiren Dalarel, “Denizin sıcaklığı halen 19-20 derece. Bu dönemde 8-11 derece arasında olmalı. Bu nedenle balık Karadeniz’de ve boğazda. Karadeniz’de hamsi bol ama Marmara’da neredeyse hiç yok” dedi.

Marmara hamsisinin yağlı ve iri olmasıyla meşhur olduğunu hatırlatan Dalarel, “Biz balıkçılar bile Marmara hamsisine hasret kaldık” diye konuştu.