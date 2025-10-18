Balıkçıların yüzü gülüyor: Kasalarca hamsi çıktı! Fiyatlar 100 TL’ye kadar düştü

Karadeniz’de bu sezon hamsi bolluğu yaşanıyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, sabaha karşı kasalar dolusu hamsiyle limana geri döndü.

Limanlarda hareketli anlar yaşanırken, kasalanan ve buzlanan hamsiler tek tek kamyonlara yüklenerek İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.

“Balık bereketli, fiyatlar düştü”

Balıkçı Vedat Kalmaz, hamsinin bollaşmasıyla birlikte fiyatların da düştüğünü belirtti:

“Balık bugün çok şükür biraz daha bollaştı. Denizlerde hareketlenme var. Gırgırlarımız bin kasa civarında balıkla döndü. Dün 250-300 liraydı, bugün tezgahta 100-150 lira civarında. Çok şükür bereketli gidiyor.”

Kalmaz, son günlerde Karadeniz’de görülen akıntı değişikliklerinin hamsi sürülerini kıyıya yaklaştırdığını ve bu durumun bolluk getirdiğini söyledi.

“Sezon hamsiyle güzel geçiyor”

Balıkçı Faruk Birinci ise sezonun hamsi açısından oldukça verimli geçtiğini, ancak diğer türlerde aynı bereketin olmadığını ifade etti:

“Hamsi bol miktarda çıkıyor. Hava şartlarına göre kolisi bazen 2 bin lirayı buluyordu, bugün ise bin lira civarında. Tezgahlarda kilosu 100 liraya kadar düştü. Böyle devam ederse hem balıkçı hem vatandaş için iyi bir sezon olur. Ama palamut, lüfer, çinekop bu yıl az.”

Birinci, kıyı balıkçılarının bu sezon palamut ve lüfer açısından zorluk yaşadığını, ancak hamsinin bu açığı kapattığını belirtti.

Karadeniz’in serin sularında avlanan hamsiler, kasalanıp buzlandıktan sonra kamyonlara yüklenerek Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.