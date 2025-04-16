Balıkçılıkta yeni dönem! Sezon tarihleri ve yasaklar güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığıyla ilgili bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlere göre, küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonu 15 Ağustos’ta başlayacak. Amatör su altı avcılığı yapanlar ise 1 Ocak 2026’dan itibaren belge ile avlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerin hem denizlerde hem de iç sularda gerçekleştirilen ticari ve amatör su ürünleri avcılığına yönelik olduğu belirtildi. Değişikliklerin, önceden belirlenen takvim doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar kapsamında hazırlandığı bildirildi.

Sezonunun başlangıç tarihi 15 Ağustos

Bu kapsamda küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonunun başlangıç tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Ayrıca, geçmişte av baskısını azaltmak amacıyla alamana (voli) ağlarına getirilen 15 Nisan–15 Mayıs arasındaki zaman yasağı kaldırıldı. Misina ağlarında ise göz açıklığı ve uzunluk gibi teknik detaylarda değişikliğe gidildi.

Ticari gemilere yönelik olarak 12 metre ve üzerindeki teknelerin av araçları güncellenirken, bazı balık türlerinin avlanma dönemleri ve istilacı türlerle ilgili avlanma boyutları yeniden düzenlendi. Ayrıca, su ürünleri avcılığına kapalı alanlarda da güncellemeler yapıldı.

Marmara ve boğazlarda yeni önlemler

Marmara Denizi ve boğazlardaki dip trolü gemilerinin geçişine ilişkin teknik düzenlemeler yapılırken, kalkan balığının yasa dışı avlanmasını önlemek için yeni tedbirler alındı. Aynı bölgelerde ışıkla avcılığın yasaklanması amacıyla yardımcı gemi kullanımına da sınırlamalar getirildi.

Amatör avcılara belge zorunluluğu geliyor

Amatör su ürünleri avcılığı kapsamında, su altı tüfeğiyle dalış yaparak avlananlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren “Amatör Balıkçı Belgesi” zorunlu hale getirilecek. Bu belge, dalma yöntemiyle avcılık yaptıklarını resmî olarak belgeleyecek.

Ayrıca bazı bölgelerde ticari ve amatör balıkçılık koruma alanlarının eşitlenmesiyle ilgili düzenlemeler de yürürlüğe girdi.