Balıkesir 3 ayda 16 bin kez sallandı! 30 kilometrelik kırık oluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, o günden bu yana 74'ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi.

Simav Fay Zonu üzerinde yaşanan ilk büyük depremin ardından 27 Ekim'de yine 6,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bölgede yüzlerce deprem 3 büyüklüğünün üzerinde ölçülürken, binlerce küçük ölçekli sarsıntı da hassas cihazlarla tespit edildi.

Hem tektonik hareketler hem de magma etkili

Uzmanlar, bölgede hem tektonik hareketler hem de magma sokulumlarının etkili olduğu karmaşık bir sismik süreç yaşandığını değerlendiriyor. Bu nedenle Sındırgı'daki depremler, hem derin hem de yüzeye yakın odaklarda meydana gelen hibrit nitelikli sarsıntılar olarak tanımlanıyor.

30 kilometrelik fay hattı oluştu

İncelemelerde, ilk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik bir kırılma meydana geldiği, ikinci depremle birlikte toplamda 30 kilometre uzunluğunda bir fay hattı oluştuğu belirlendi. Bazı bölgelerde ise 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler yaşandığı tespit edildi.

Çevre illerden hissedildi

Sarsıntıların merkez üssü Sındırgı ve çevre mahalleler olurken, depremler Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da da hissedildi. Özellikle Ege'nin kuzey hattı ile Marmara kıyılarında yaşayanlar, gece meydana gelen sarsıntılar nedeniyle zaman zaman evlerinden dışarı çıktı.