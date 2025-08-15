Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12:06 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 10.19 km olduğunu belirtildi.

Balıkesir 6,1'lik depremle sarsıldı

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana 6,1 büyüklüğündeki depremin büyük korkuya neden olmuştu. 1 binanın yıkıldığı depremde, 152 bina ve 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bölgede ayrıca, 1235'ten fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti.