  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Balıkesir 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12:06 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 10.19 km olduğunu belirtildi.

Balıkesir 6,1'lik depremle sarsıldı

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana 6,1 büyüklüğündeki depremin büyük korkuya neden olmuştu. 1 binanın yıkıldığı depremde, 152 bina ve 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bölgede ayrıca, 1235'ten fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Balıkesir'de iki günde 786 artçı, 4'ün üzerinde 17 deprem!Balıkesir'de iki günde 786 artçı, 4'ün üzerinde 17 deprem!Gündem
Naci Görür: İnşallah fazla zaiyat olmazNaci Görür: İnşallah fazla zaiyat olmazGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ