Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetine deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Son depremler...

Balıkesir 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı
Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13.58 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-30
Saat:23:52:07 TSİ
Enlem:39.17972 N
Boylam:28.25861 E
Derinlik:13.58 km
Detay:https://t.co/Sl3AvS85rD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: HABER MERKEZİ