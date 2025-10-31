Google Haberler

Balıkesir 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giray Topçular
Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetine deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13.58 km olarak belirtildi.

Balıkesir 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar