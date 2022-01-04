Balıkesir açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
AA
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İskenderun'dan Tuzla'ya seyir halindeyken Marmara Adası trafik hattı içinde 199 metre boyundaki "Madison Eagle" isimli gemide makine arızası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-3 römorkörü tarafından kurtarılan gemi Tuzla demir bölgesine emniyetle demirledi.
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