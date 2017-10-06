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Balıkesir Belediye Başkanı: İstifa yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istifa' tartışmalarının yaşandığı dönemde dün Beştepe’de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ile görüştüğü iddia edilmişti. Görüşmeden sonra açıklama yapan Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, "Görevimin başındayım, istifa yok" dedi.

Balıkesir Belediye Başkanı: İstifa yok
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Dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade edilen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Habertürk TV'nin haberine göre Başkan Uğur,  "Cumhurbaşkanı ile görüşmem olmadı. Görevimin başındayım, istifa yok" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Uğur'un "İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın" mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı ileri sürülmüş, ardından da bu iddialar Uğur tarafından yalanlanmıştı.

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