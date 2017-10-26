Balıkesir Belediye Başkanı kararını pazartesi günü açıklayak

26 Ekim 2017

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, belediye başkanlığından istifasına ilişkin "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." dedi.



Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu'nun girişinde bir basın mensubunun "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusuna, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." karşılığını verdi.

Kaynak: AA