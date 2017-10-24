Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifa edeceği iddia edildi
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un pazartesi günü istifa edeceği iddia edildi.
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un pazartesi günü istifa edeceği iddia edildi. Söz konusu haber AHaber televizyonunda yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Uğur'la birlikte istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek önümüzdeki cumartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha önce istifa etmişti.