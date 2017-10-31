Balıkesir Belediye Başkanı'nın 'tehdit edildim' açıklamasına yanıt

31 Ekim 2017

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifa ederken yaptığı "tehdit edildim" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bozdağ, "AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir" dedi.

Bozdağ, Uğur'un belediye başkanlığı ile birlikte parti üyeliğinden de istifa etmesine ilişkin ise,

"Partiden istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine dün istifasını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır" şeklinde konuşmuştu.



5 başkan daha önce istifa etmişti

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur dışında istifaları istenen diğer başkanlar AK Parti'den istifa etmemişti.

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, istifa etti